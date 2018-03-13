Татарстанцы предлагают запретить закрывать сельские школы и отменить вторую смену

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Парламентский проект «Пишем законы вместе!» вдохновил татарстанцев на законотворчество. На сегодняшний день в парламент поступили десятки обращений. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Письма с предложениями внести изменения в законодательство или принять новый закон приходят из разных районов Татарстана — Альметьевского, Тукаевского, Агрызского; городов Казань и Набережные Челны.

Все поступающие предложения передаются в комитеты Государственного Совета республики для дальнейшего обсуждения и принятия решения.

В пресс-службе парламента сообщили, что больше всего предложений жителей Татарстана касается совершенствования законодательства в сфере образования и социальной политики. Так, жители республики просят установить законодательный запрет на закрытие школ в селах и отменить вторую смену в казанских школах. «Надо возрождать село и принять закон о запрете закрывать сельские школы. На местах часто путают причину со следствием, а ведь так получается, что когда закрывают школу – умирает и село», — написала жительница Тукаевского района.

«Народные законодатели» предлагают также принять закон о сохранении в семьях и поддержке изучения татарского языка в школах Татарстана, предоставить льготы при поступлении в вуз обладателям значка ГТО или за участие в донорском движении. Большая часть обращений поступила с просьбой ввести дополнительные меры господдержки для многодетных семей. Немало вопросов у татарстанцев вызывает трудовое и пенсионное законодательство. Жители просят установить дополнительные меры для поддержки молодых специалистов, а также пересмотреть порядок учета коэффициентов при расчете пенсии, предоставить льготы учителям при выходе на пенсию.

Среди поступивших предложений — увеличение срока рассмотрения заявлений на развод, а также установление обязательного посещения психолога до начала бракоразводного процесса.

Татарстанцы положительно оценили новый парламентский проект, который инициировал месяц назад Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Очень радуюсь Вашей инициативе предложить всем жителям поучаствовать в принятии законов, — пишет жительница Тукаевского района, обращаясь к Фариду Мухаметшину, — рада, что все обращения передаются лично Вам, и ничто не останется без внимания».

Проект «Пишем законы вместе!» продолжается. У каждого жителя республики еще есть возможность направить свое предложение о совершенствовании законодательства на официальный сайт Государственного Совета (www.gossov.tatarstan.ru), официальный аккаунт парламента в «Фейсбуке», в редакции газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» или просто передать предложение через своего депутата в избирательном округе.

