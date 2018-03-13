С 1 апреля «Хузур ТВ» начнет вещание в цифровой кабельной сети

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). С 1 апреля телеканал «Хузур ТВ» начнет вещание в цифровой кабельной сети, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор по маркетингу и управлению услугами ПАО «Таттелеком» Александр Смирнов.

Канал уже вещает в сетях IPTV ПАО «Таттелеком». По этой технологии он доступен 150 тыс. домохозяйствам в 1,5 тыс. населенных пунктах республики. ТК включен в два пакета — на 44-й кнопке и на 36-й.

«С 1 апреля мы расширяем телесмотрение данного телеканала по технологии цифровое кабельное вещание. Получат возможность смотреть еще 300 тыс. домохозяйств, то есть всего 450 тыс. домохозяйствам 1 апреля будет доступен канал», — отметил Смирнов.

На создание канала ушло около 1 млн рублей, рассказал директор издательского дома «Хузур» Духовного управления мусульман РТ Ришат Хамидуллин. Сейчас идет закупка дополнительного оборудования: камеры, декорации для студии и компьютерной техники.