Все новости Татарстан Россия

Наука и образование

Рустам Минниханов назвал главную ценность Татарстана

13 марта 2018, 15:33 , Фото: Ильнар Тухбатов

Рустам Минниханов назвал главную ценность Татарстана По словам главы республики, наивысшую ценность в Татарстане представляет человеческий капитал.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент РТ Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании Конгресса студентов республики, назвал главную ценность Татарстана — человеческий капитал. 

По словам Президента Татарстана, будущее республики — это активные молодые специалисты. «Это не просто красивые слова. Если говорить о четвертой технологической революции, то несколько лет назад казалось, что она далеко. Но сегодня искусственный интеллект, блокчейн — это уже реальность, и разобраться в этом могут только такие молодые и продвинутые, как вы. Стратегия 2030, которая принята в республике, определяет человеческий капитал как главную ценность Татарстана. Те умения и навыки, лидерские качества, которые есть у вас, помогут нашей республике оставаться лидером среди регионов России», — отметил Минниханов. 

Глава республики принял участие в пленарном заседании Конгресса студентов Татарстана и пообещал внимательно отнестись к предложениям молодежи.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter