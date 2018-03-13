Рустам Минниханов назвал главную ценность Татарстана

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент РТ Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании Конгресса студентов республики, назвал главную ценность Татарстана — человеческий капитал.

По словам Президента Татарстана, будущее республики — это активные молодые специалисты. «Это не просто красивые слова. Если говорить о четвертой технологической революции, то несколько лет назад казалось, что она далеко. Но сегодня искусственный интеллект, блокчейн — это уже реальность, и разобраться в этом могут только такие молодые и продвинутые, как вы. Стратегия 2030, которая принята в республике, определяет человеческий капитал как главную ценность Татарстана. Те умения и навыки, лидерские качества, которые есть у вас, помогут нашей республике оставаться лидером среди регионов России», — отметил Минниханов.

Глава республики принял участие в пленарном заседании Конгресса студентов Татарстана и пообещал внимательно отнестись к предложениям молодежи.