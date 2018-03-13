ОНФ РТ и Всероссийское общество глухих объединила акция «Моя семья – мои истоки»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Отделение ОНФ в Татарстане на базе Всероссийского общества глухих провело всероссийскую акцию «Моя семья – мои истоки», сообщает пресс-служба движения.

Вместе с родителями, бабушками и дедушками дети рассказывали о своих родственниках и рисовали семейное древо.

Как подчеркивают активисты Народного фронта, знание истории предыдущих поколений важно для каждого человека, и передача этой информации подрастающему поколению – одна из важнейших задач окружения ребенка, поскольку так воспитывается уважение и любовь к своему роду. Вопросом, откуда были его предки, кем они были, чего достигли, рано или поздно задается каждый.

Рисуя родовое древо, дети слушали рассказы о своих предках, которых они размещали на его ветвях, и в результате из этих рисунков собралась целая экспозиция.

К слову, найти информацию о прошлых поколениях родственников родителям помогли современные технологии, благодаря которым сегодня доступны данные архивов и других ресурсов. И если раньше сведения хранились в старых письмах и пожелтевших фотографиях, то теперь информация о подвигах и достижениях предков нередко находится в электронных базах. Например, в свободном доступе есть данные о каждом подвиге героя Великой Отечественной войны.

«Акция ОНФ “Моя семья – мои истоки” побудила каждого к более полному восстановлению истории своей семьи. Это знание сплачивает всех членов семьи общей памятью, передает опыт и знания от поколения к поколению. Для каждого человека важно ощущение причастности к тому, что происходило до него, это чувство формирует его личность», – прокомментировала эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Лилия Мухаметзянова.