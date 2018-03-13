Форум «Науруз» будет работать на шести площадках Казани

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Площадками V Международного театрально-образовательного форума «Науруз» станут большая и малая сцены Камаловского театра, театр кукол «Экият», творческая лаборатория «Угол», КФУ, Дом актера им. М. Салимжанова. Будут проведены семинары не только по актерскому мастерству, но и специальные курсы.

Как рассказал программный директор форума Нияз Игламов, все лекционные курсы рассчитаны на широкий круг слушателей, не только специалистов. Темы в этом году будут затронуты самые разные. Член экспертного совета театральной премии «Золотая маска» Лариса Барыкина проведет семинар-практикум по созданию музыкального образа спектакля. Главный редактор журнала «Театр» Мария Давыдова прочтет цикл лекций о современном театре.

«Мы решили дать слово и молодым театральным деятелям. Поэтому секцию по сценографии проведут у нас супруги Скомороховы, они в Казани оформили уже два спектакля. Мощный семинар по менеджменту для руководителей театров и административного персонала возьмет на себя Адиля Павлова, а крупный специалист по театральному законодательству Марина Андрейкина поднимет вопросы авторского права», – отметил Нияз Игламов.

Он также подчеркнул, что тема защиты авторских прав режиссеров будет интересна многим, поскольку именно сейчас Госдума России рассматривает принятие такого закона, аналогов которого нет в мире. Также большой интерес вызовет семинар для театральных критиков и журналистов по анализу спектаклей и написанию рецензий.

По мнению организаторов, в 2018 году ожидается участие в форуме порядка 300 человек.

