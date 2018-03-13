Телеканал «Хузур ТВ» вышел в эфир в тестовом режиме

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). 1 марта издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман РТ (ДУМ РТ) начал тестовую трансляцию телеканала «Хузур ТВ» на территории республики в сетях IPTV ПАО «Таттелеком». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Телеканал уже оформил свидетельство о регистрации СМИ и получил универсальную лицензию на осуществление телевещания. Концепция «Хузур ТВ» основана на круглосуточном вещании религиозно-просветительских программ на русском и татарском языках.

«Мы хотели охватить людей от 5 до 95 лет, там есть и детские, и взрослые передачи, фильмы. Сейчас ведем переговоры с различными коллегами, телеканалами в других странах, договариваемся, что будем переводить на татарский и русский языки различные фильмы, передачи готовые. Есть передачи, которые мы снимаем сами, например, ежедневные уроки. У нас есть база, есть, что показать», — рассказал спикер.

Контент будет на 50 процентов на татарском и на 50 — на русском, добавил Самигуллин.

На канале работают шесть человек, однако штат будет расширяться, чтобы иметь возможность производить больше собственного качественного контента, продолжил директор ИД «Хузур» Ришат Хамидуллин.

«Часть программ у нас переводится, что-то дублируется. Процесс в самом начале. Планируем, что будут программы, связанные не только с проповедями, но и научного характера, связанные с психологией, бизнесом, для различных целевых аудиторий», — отметил он.