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Сельское хозяйство

В Татарстане для весеннего сева заготовлено 370 тыс. тонн семян яровых культур

13 марта 2018, 16:52

Заготовка семян составляет 106 процентов к потребности.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Татарстане потребность в семенах яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур для проведения весеннего сева составляет 349 тыс. т. На данный момент в сельхозформированиях республики хранится 371 тыс. т семян, что составляет 106 процентов к потребности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Количество оригинальных и элитных семян составляет 29 процентов, высших репродукций – 92 процента.

Продолжается также завоз семян кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Эти семена закупаются в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Воронежской области и других регионах страны, отметили в министерстве.
 


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