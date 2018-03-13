Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки благодаря проекту с admitad

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Благодаря партнерству с admitad в программе лояльности «Ростелекома» появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах – партнерах сети, включая Lamoda, «М.Видео», «Спортмастер», «ЛитРес», Media Markt и многие другие.

С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам «Ростелекома» начисляются бонусы компании. Для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо: авторизоваться в Едином личном кабинете абонента «Ростелекома»; найти ссылку и перейти по ней на сайт интересующего магазина; сделать заказ и оплатить покупку.

Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты «Ростелекома». Так, абоненты «Интерактивного ТВ» смогут в обмен на бонусы смотреть фильмы из «Видеопроката», подключить пакеты телеканалов и сервис «Управление просмотром». Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки для оплаты услуги или, например, активировать подписку на антивирусы. Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.

В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы: «Базовый», «Стандартный», «Привилегия» и «VIP», предоставляющие различные привилегии при обмене бонусов на подарки.

Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. У абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы: за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1000 рублей, заполнение анкеты участника программы «Бонус», участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы «Ростелекома» в социальной сети «ВКонтакте», а также в день рождения участника.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа “Бонус”» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.

Компания admitad успешно развивает программы лояльности, опираясь на солидный пул ведущих интернет-магазинов и налаженный процесс интеграции партнеров (включая API и гарантии выплат).

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Компания admitad была создана 1 октября 2009 года. Официальный запуск состоялся 1 марта 2010 года. admitad доверяют ведение партнерской программы такие рекламодатели, как Lamoda, KupiVip, AliExpress, Booking.com, GearBest, Qatar Airways, YOOX, SHOPBOP, Papa John’s, Л’Этуаль, МТС, МегаФон, Delivery Club и другие. С компанией работает более 1500 рекламодателей, более 650 тыс. веб-мастеров, которые суммарно дают более 5 млн целевых посетителей в сутки.