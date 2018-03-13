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Госсовет заслушает отчет Правительства Татарстана за 2017 год

13 марта 2018, 15:28 , Фото: Расих Фасхутдинов

Госсовет заслушает отчет Правительства Татарстана за 2017 год Комитет ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству рекомендовал президиуму парламента включить этот вопрос в повестку дня заседания.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). На ближайшем заседании Госсовета Татарстана депутаты заслушают отчет о деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за 2017 год. Сегодня Комитет ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству рекомендовал президиуму парламента включить этот вопрос в повестку дня заседания.

Глава парламентского комитета Марат Галеев сообщил, что отчет Правительства поступил в Госсовет республики вчера, его отправили всем депутатам.

«Отчет солидный, содержит более 200 страниц информации и более 50 страниц ответов на вопросы депутатов», — сказал Марат Галеев и добавил, что Правительство провело большую работу.

Парламентарий обозначил ряд замечаний к структуре доклада и предложил провести отдельное совещание с участием членов Правительства РТ по экономическим агломерациям республики. «У нас сегодня активно открываются промплощадки в районах, но без межмуниципального взаимодействия это может превратиться в "локальный междусобойчик"», — отметил председатель Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.


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