(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В 32 сельских школах Альметьевского района установят теплицы. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ и города Альметьевска.

На теплицы размером 3 на 8 м выделено более 600 тыс. рублей. Отмечается, что данный проект является уникальным как для Татарстана, так и для страны в целом.

Сейчас в районе ведутся работы по подготовке площадок для установки школьных теплиц. В теплицах будут выращиваться экологически чистые овощи для питания школьников.

«Проект теплиц, установленных в сельских школах Альметьевского муниципального района, — это маленький шаг в общем стратегическом направлении», — говорится в сообщении пресс-службы.