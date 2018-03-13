Минниханов прибыл на Конгресс студентов Татарстана

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании восьмого Конгресса студентов Татарстана, который прошел в КРК «Пирамида».
Также в пленарном заседании в качестве членов президиума участвуют заместитель Премьер-министра — министр образования РТ Рафис Бурганов, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, председатель совета ректоров вузов Татарстана, ректор КФУ Ильшат Гафуров, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова, председатель совета Лиги студентов РТ Виктория Телишева и победитель ежегодной республиканской премии «Студент года-2017» в номинации «Гран-при» Диляра Баширова.
В качестве делегатов Конгресса в нем принимают участие 983 представителя вузов и ссузов Татарстана.
Ранее, в преддверии Конгресса, с 1 по 12 марта по всей республике прошли дискуссионные встречи об актуальных темах студенчества. Итогом Конгресса станет резолюция, предложения по которой будут направлены руководству республики, органам муниципальной власти, ректорам и директорам учебных заведений.