Tele2 и Disney осуществят мечту начинающих режиссеров

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Tele2 выступает партнером проекта компании Disney «Счастье – это…». Его цель – помочь начинающим сценаристам, режиссерам и актерам создать большое кино с профессионалами современного кинематографа. В ходе проекта абоненты Tele2 самостоятельно снимут короткометражный фильм.

Кинопроект компании Disney «Счастье – это…» объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года. В жюри войдут признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представляет Андрей Патока, заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отбирают лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма.

Tele2 проводит конкурс «Кино по другим правилам» для своих абонентов и дает им шанс снять кино для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования. Для этого необходимо выбрать на сайте проекта Tele2 один из 50 сценариев, победивших на конкурсе Disney. На его основе Tele2 предлагает снять на смартфон пятиминутное видео и загрузить работу в личный кабинет участника до 23 апреля 2018 года. На портале собраны материалы, которые помогут создать качественную короткометражку: советы профессионалов, интересные киноприемы, обучающее видео.

В финал конкурса «Кино по другим правилам» попадут пять человек, чьи видеоролики будут отобраны авторитетным жюри проекта «Счастье – это…». Победители пройдут недельное обучение в Московской школе кино, после чего защитят свои работы перед экспертами. Автор лучшего фильма станет режиссером одной из семи новелл киноальманаха «Счастье – это…».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.