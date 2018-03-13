В Татарстане юридическое лицо оштрафовано на миллион рублей после подкупа конкурента

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Татарстане организация по изготовлению лифтов оштрафована на миллион рублей за подкуп конкурента, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в 2016 году Зеленодольская ЦРБ проводила аукцион на техобслуживание и эксплуатацию 13 больничных лифтов. В торгах приняли участие ООО «АДМ-лифт Сервис» и ОАО «Зеленодольское предприятие «Лифт».

В дальнейшем учредитель «АДМ-лифт Сервис» предложил конкуренту 120 тысяч рублей за отказ от участия в аукционе. После получения денег взяткодателя задержали.

Действия представителя организации квалифицировали по статье «Коммерческий подкуп». В ноябре 2017 года его осудили на два года лишения свободы условно.

В отношении юридического лица ООО «АДМ-лифт Сервис» прокуратура возбудила административное дело по статье «Незаконное обещание от имени юридического лица должностному лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, предоставления имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действия, связанного с занимаемым ими служебным положением».

Мировой суд оштрафовал организацию на один миллион рублей.