В кокаиновом деле участвовал российский керлингист

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В деле о поставке 400 кг кокаина из Аргентины в Россию фигурируют российский керлингист Денис Килба и два гражданина Латвии. Об этом сообщает Russia Today.

Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые встречали чемоданы с наркотиками в Москве, наняли Килбу как водителя, следует из материалов дела.

8 декабря прошлого года, когда кокаин уже был найден, и силовики вели оперативную игру, чтобы раскрыть преступников, сотрудник ФСБ позвонил фигуранту дела Андрею Ковальчуку, чьи чемоданы с наркотиками дожидались отправки в Москву, и сказал, что выдача груза состоится 12 декабря в столице.

Тогда Ковальчук связался со своим подручным Калмыковым и попросил забрать груз, а Калмыков и Худжамов попросили помочь своего знакомого Дениса Килбу.

Все трое были задержаны.

Ранее сообщалось, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Россию крупной партии кокаина.