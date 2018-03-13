Все новости Татарстан Россия

Культура

Юрий Альшиц приедет в Казань за неделю до форума «Науруз»

13 марта 2018, 16:02 , Фото: Султан Исхаков

Юрий Альшиц приедет в Казань за неделю до форума «Науруз» Творческая лаборатория режиссера, педагога, исследователя театра начнет работу 20 мая.
Актеры Татарстана встретили Старый Новый год «Песней года»
Знаменитого театроведа Ильтани Илялову поздравят с юбилеем в Доме актера
В Латвии и Крыму отмечают Науруз-байрам
В Лондоне отметили Науруз
Казанские актеры встретили старый Новый год

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Творческая лаборатория одного из ведущих специалистов в области театральных тренингов Юрия Альшица начнет работу на театрально-образовательном форуме «Науруз» за неделю до его открытия. С 20 мая он начнет работать над экспериментальной постановкой дневников японской придворной дамы XVII века.

Пресс-конференция о 5-м Международном театрально-образовательном форуме

По словам главного режиссера театра им. Г. Камала, работа этой лаборатории прекрасно впишется в концепцию всего форума, который в этом году посвящен именно тексту. Для участия в проекте мэтр Альшиц на конкурсной основе отберет только 12 актрис разных возрастов, которые приедут на форум. Более 10 дней он будет работать над постановкой.

Пресс-конференция о 5-м Международном театрально-образовательном форуме

Результат творческой лаборатории будет представлен зрителям в Доме актера им. М. Салимжанова 1 июня.
 


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter