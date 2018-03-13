Юрий Альшиц приедет в Казань за неделю до форума «Науруз»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Творческая лаборатория одного из ведущих специалистов в области театральных тренингов Юрия Альшица начнет работу на театрально-образовательном форуме «Науруз» за неделю до его открытия. С 20 мая он начнет работать над экспериментальной постановкой дневников японской придворной дамы XVII века.

По словам главного режиссера театра им. Г. Камала, работа этой лаборатории прекрасно впишется в концепцию всего форума, который в этом году посвящен именно тексту. Для участия в проекте мэтр Альшиц на конкурсной основе отберет только 12 актрис разных возрастов, которые приедут на форум. Более 10 дней он будет работать над постановкой.

Результат творческой лаборатории будет представлен зрителям в Доме актера им. М. Салимжанова 1 июня.

