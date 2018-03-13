Поэма Кул Гали станет основной темой форума «Науруз» в Казани

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Основой темой V Международного театрально-образовательного форума «Науруз», который пройдет в Казани с 28 мая по 3 июня, станет текст. На специализированных секциях работа будет вестись по поэме татарского драматурга Кул Гали «Сказание о Йусуфе».

«Все педагоги-практики, приглашенные на форум, будут ориентированы на этот текст. Ведь Кул Гали – родоначальник не только татарской, но и многих тюркских литератур», – считает главный режиссер театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев.

Среди педагогов он выделил ряд видных российских театральных деятелей. Игорь Яцко из Школы драматического искусства проведет тренинг по актерскому мастерству, Дмитрий Кошмин будет заниматься с участниками форума сценической речью, хореограф Мария Большакова возглавит мастер-класс по пластическому движению актеров, а композитор Александр Маноцков – вокальный тренинг для драматических артистов.

Кроме актерской, будут работать еще пять специализированных творческих лабораторий, которые завершатся 1 июня.

