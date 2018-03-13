Татарстанские танцоры приняли участие в «Джечбур-баттле» в Ижевске

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Танцевальный фестиваль «Джечбур-баттл» прошел в столице Удмуртии в третий раз. В творческом состязании приняли участие и татарстанцы, сообщает ИА «Удмуртия».

Одна из организаторов мероприятия Алена Скачкова рассказала, что всего в этом году в Ижевск приехали около 150 танцоров из Удмуртии, Татарстана, Башкирии и Пермского края. Самому младшему участнику Степану исполнилось пять лет. Вместе со своей мамой он приехал из Сарапула.

Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях: Hip-Hop Kids, Hip-Hopbeginners, Hip-Hop Profi, House — Kit-Kat. Победители получили денежные призы и дипломы.

Организатор фестиваля Илья Банников объяснил интересное название танцевального состязания. «Мы просто решили подчеркнуть наш удмуртский колорит, такое интересное название сделали, а концепция фестиваля — танцевальные баттлы один на один — во многом схожа с другими городами, везде такой похожий формат», — рассказал он.

Руководитель администрации главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов также сообщил, что республиканские власти постараются помочь фестивалю стать «действительно всероссийским, и, может быть, даже международным».