Для инвалидов-колясочников на выборах в Татарстане установят 220 специальных кабин

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На выборах Президента РФ на избирательных участках Татарстана для инвалидов-колясочников будут установлены 220 специальных кабин. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Для людей с ограниченными возможностями существуют специальные приспособления. Это трафареты с шрифтом Брайля и увеличенным шрифтом, трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня по Брайлю», – отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Всего в республике проживают более 288 тысяч человек с ограниченными возможностями, что составляет 10 процентов от числа избирателей. В их числе 7 тысяч избирателей с ограничениями по зрению, более 6 тысяч – с ограничениями по слуху, около 7,5 тысячи инвалидов-колясочников и людей с протезами. Специальные заниженные кабины для голосования будут установлены на избирательных участках в местах массового проживания инвалидов.

«На участковых комиссиях в день выборов будет организована работа волонтеров. Они будут помогать маломобильным группам населения. Избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут самостоятельно прибыть на избирательный участок, до 14 часов 18 марта могут подать заявления. В настоящее время более 13 тысяч таких заявлений подано. Люди проголосуют по месту нахождения при помощи переносных избирательных ящиков», – добавила Зарипова.