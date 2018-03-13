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Вице-премьер Правительства Крыма отказался от гумпомощи Собчак

13 марта 2018, 14:36

Полонский объяснил, что полуостров активно развивается, а его население хорошо себя чувствует.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Крыму не нужна гуманитарная помощь от журналистки и телеведущей Ксении Собчак, которая претендует на пост Президента РФ. Об этом заявил вице-премьер крымского Правительства Дмитрий Полонский, сообщает RT.

По его словам, гумпомощь нужна самой Собчак. Полонский объяснил, что полуостров активно развивается, а его население хорошо себя чувствует.

Ранее Собчак назвала Крым огромной проблемой, которую предстоит решать еще ее детям. Свое желание приехать в этот российский регион она объяснила попыткой оказать гуманитарную помощь жителям полуострова.


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