На президентских выборах в Елабуге безопасность будут обеспечивать более 110 полицейских

(Елабуга, 13 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В ходе президентских выборов безопасность избирательных участков в Елабуге будут обеспечивать более 110 сотрудников полиции. Кроме того, в охране общественного порядка будут задействованы народные дружинники, сотрудники ЧОП, служащие МЧС – около 200 человек. Об этом сегодня сообщили в ходе заседания антитеррористической комиссии.

По словам полицейских, меры безопасности, связанные с выборами, повышены. «Помещения участковых избирательных комиссий должны соответствовать требованиям инженерно-технической укрепленности, иметь охранно-пожарную сигнализацию, физическую охрану, видеонаблюдение. За сутки до дня голосования помещения УИК будут обследованы кинологом со служебной собакой, о чем будет составлен соответствующий акт, затем помещение будет опечатываться и приниматься под охрану сотрудником полиции. Обследования в обязательном порядке должно проводятся с участием собственников объектов и председателей избирательных комиссий», – отметил заместитель начальника Елабужского ОВД Айдар Мухаметзянов.

Всего в городе и районе будут работать 62 избирательных участка, из них на 27 установлены камеры видеонаблюдения. В городе насчитывается более 52 тыс. избирателей.