(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Липецкой области многодетная мать убила 93-летнюю блокадницу из-за 50 тысяч рублей, сообщает Интрефакс.

Жестокое убийство 93-летней участницы Великой Отечественной войны произошло седьмого марта в селе Демкино Чаплыгинского района Липецкой области.

По версии следствия, к пожилой женщине зашла 39-летняя мать шестерых детей. Она попросила у пенсионерки в долг 50 тысяч рублей. Бабушка отказала, чем вызвала гнев соседки. Многодетная мать задушила блокадницу платком, после чего взяла деньги и ушла.

Спустя несколько дней подозреваемую задержали.

Стоит отметить, что задержанная была лишена родительских прав и вела асоциальный образ жизни. В момент совершения преступления женщина была пьяна.

