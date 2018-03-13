Форвард «Ак Барса» Галиев: Простых матчей в плей-офф не будет

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев в преддверии полуфинала Восточной конференции КХЛ подчеркнул, что не обращает внимания на личную статистику.

В первом раунде плей-офф Галиев стал вторым бомбардиром команды после Джастина Азеведо.

«Думаю, сыграл нормально. Самое главное – то, что команда прошла дальше. Сейчас личная статистика не имеет значения, команда на первом месте. "Магнитка" и "Авангард" – две хорошие команды, с Магнитогорском мы дважды выиграли, омичам два раза проиграли. Не думаю, что эти игры регулярного чемпионата как-то будут похожи на матчи плей-офф. Простых игр сейчас не будет», – отметил хоккеист.

Победу над «Амуром» в четвертьфинале конференции казанцы оформили на своей площадке, избежав тем самым еще одного путешествия в Хабаровск.

«Приятно иметь выходной, а не лететь в Хабаровск – семь часов туда, семь обратно. У нас был выходной, мы смогли восстановиться и сейчас с новыми силами и эмоциями рвемся в бой», – добавил игрок.

В четвертьфинальной серии Восточной конференции казанский «Ак Барс» обыграл «Амур» со счетом 4:1. В следующем раунде подопечные Билялетдинова сыграют либо с омским «Авангардом», либо с «Металлургом» из Магнитогорска.