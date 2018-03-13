«Татарский Григорий Лепс» Фирдус Тямаев выступит в двух районах Татарстана

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Звезды татарской эстрады, в том числе исполнитель хита «Гомер утэ» («Проходит жизнь») Фирдус Тямаев, дадут заключительные концерты в Аксубаевском и Нурлатском районах.

Вместе с Фирдусом Тямаевым 14 марта на сцену выйдут ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять», солистка Казанской филармонии при НКЦ «Казань» Сирина Зайнутдинова и поп-певица Эльвира Кашапова.

Фирдус Тямаев – один из самых кассовых артистов современной эстрады, его называет на эстраде «татарским Григорием Лепсом». В прошлом месяце музыкант отметил 35-летие на сцене КРК «Пирамида» в окружении друзей, исполнителей и полного зрительного зала на 1200 человек. Кстати, Тямаев посчитал невозможным переделать один из своих хитов «Гомер утэ» («Проходит жизнь») в джазовом стиле. Поэтому в прошлом году он отказался принимать участие в фестивале «Узгэреш жиле».

Ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять» был создан семь лет назад. В музыкальных композициях ансамбля задействованы более тридцати народных инструментов, среди которых – древний ногайский, башкирский, современный татарский курай, тель-курай, домбра, сорнай, кубыз, борын кубыз, музыкальный лук и другие. В переводе на русский название коллектива означает «предание», «легенда», «сказание».



Концерты звезд проходят при поддержке Минкультуры РТ в преддверии выборов. По задумке организаторов, подобные мероприятия должны сплотить народ, подарить зрителю хорошее настроение.

Выступления артистов стартовали 15 февраля. За месяц они посетили 43 района республики, а также города Нурлат и Набережные Челны.