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Спорт

Михаил Сидоров: Чувствую себя лучше, чем пару дней назад

13 марта 2018, 14:16

Несмотря на травму, хоккеист тренируется вместе с командой и восстанавливается к предстоящим играм плей-офф.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Михаил Сидоров прокомментировал подготовку команды к предстоящему полуфиналу Восточной конференции КХЛ, который стартует для казанцев 16 марта.

В четвертьфинале Востока «Ак Барс» переиграл хабаровский «Амур» и вышел в следующий раунд, где сразится с омским «Авангардом» или магнитогорским «Металлургом». В последнем матче серии против «Амура» Сидоров получил травму, но сейчас тренируется вместе с командой.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем пару дней назад. Буду восстанавливаться к будущим матчам. После перелетов чувствую себя нормально. Все летают, все в равных условиях. В следующем раунде тоже придется летать, правда, не так много. Соперника сейчас выбирать не приходится – кто на нас выйдет, с тем и будем играть. Будем смотреть седьмой матч серии между "Авангардом" и "Салаватом"», – подчеркнул Сидоров.


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