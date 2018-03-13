Михаил Сидоров: Чувствую себя лучше, чем пару дней назад

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Михаил Сидоров прокомментировал подготовку команды к предстоящему полуфиналу Восточной конференции КХЛ, который стартует для казанцев 16 марта.

В четвертьфинале Востока «Ак Барс» переиграл хабаровский «Амур» и вышел в следующий раунд, где сразится с омским «Авангардом» или магнитогорским «Металлургом». В последнем матче серии против «Амура» Сидоров получил травму, но сейчас тренируется вместе с командой.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем пару дней назад. Буду восстанавливаться к будущим матчам. После перелетов чувствую себя нормально. Все летают, все в равных условиях. В следующем раунде тоже придется летать, правда, не так много. Соперника сейчас выбирать не приходится – кто на нас выйдет, с тем и будем играть. Будем смотреть седьмой матч серии между "Авангардом" и "Салаватом"», – подчеркнул Сидоров.