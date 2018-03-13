В порядке живой очереди началась продажа билетов на ЧМ-2018

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). FIFA открыла продажу билетов на чемпионат мира по футболу-2018 в порядке живой очереди, пишет «Коммерсантъ».

До 3 апреля на сайте FIFA.com/bilet будут распродаваться билеты, не выкупленные во время предыдущего этапа продаж, который проходил с 5 декабря до 31 января по системе «заявка – лотерейное распределение».

За это время было запрошено более трех миллионов билетов, и по их количеству болельщики из Германии и Аргентины опередили китайцев.

Причем до настоящего времени, на этапе предварительной продажи билетов, болельщики могли лишь удаленно заказать билеты на желаемые матчи, затем методом случайной жеребьевки организаторы распределяли их независимо от порядка и даты подачи заявки.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Россия по итогам жеребьевки 1 декабря попала в группу A: соперниками отечественной сборной стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

