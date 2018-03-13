Рафаэль Батыршин: С любым соперником играть будет интересно, главное – победить

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал будущего соперника по полуфиналу Восточной конференции – он стартует в Казани 16 марта.

Соперником «Ак Барса» по полуфиналу станет либо омский «Авангард», либо магнитогорский «Металлург» – бывший клуб Батыршина.

«Честно, без разницы: у нас достаточно ровная конференция, все команды очень хорошие. С любым соперником будет интересно играть, но главное – победить. "Магнитка"... В том году, может быть, да, были какие-то эмоции, чувства, а сейчас нет. Без разницы, с кем играть, – хоть с "Металлургом", хоть с "Авангардом"», – заявил Батыршин.

В четвертьфинальной серии Восточной конференции казанский «Ак Барс» обыграл «Амур» со счетом 4:1. В следующем раунде подопечные Билялетдинова сыграют либо с омским «Авангардом», либо с «Металлургом» из Магнитогорска.