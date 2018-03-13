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Ильнур Хамидуллин назначен главой исполкома Тюлячинского района

13 марта 2018, 14:13

Экс-руководитель исполкома Тюлячинского района Рустям Нуруллин покинул свою должность в начале февраля.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Ильнур Хамидуллин, ранее возглавлявший исполком Тюлячинского сельского поселения, назначен главой исполкома района. Такое решение приняли депутаты райсовета на внеочередном заседании. Документ размещен на портале правовой информации РТ.

Экс-руководитель исполкома Тюлячинского района Рустям Нуруллин, покинул свою должность, которую он занимал с октября 2015 года, в начале февраля. 

Ранее сообщалось, что Совет Тюлячинского района Татарстана объявил конкурс на должность руководителя исполнительного комитета района.


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