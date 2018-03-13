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Бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин рассказал о шпионах с семечками

13 марта 2018, 13:58

По словам Чичваркина, у его дома в столице Великобритании часами стояли люди с кульками семечек.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). За бывшим совладельцем «Евросети» Евгением Чичваркиным была замечена слежка в Лондоне. О ней рассказал сам бизнесмен, пояснивший, что шпионившие за ним люди грызли семечки, как в деревне, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету The New York Times.

Чичваркин вспомнил фильм «Семнадцать мгновений весны», когда говорил, что у его дома в столице Великобритании часами стояли люди с кульками семечек.

Он увидел в слежке за собой российский след. По его словам, в Англии представители российских спецслужб ведут себя более скованно, чем в Москве, где против него могли бы применить оружие.

Чичваркин уехал в Лондон в 2009 году. В России его обвинили в похищении и вымогательстве.


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