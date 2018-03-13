Студотряды Елабуги начали подготовку к новому сезону

(Елабуга, 13 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ дали старт школам студенческих трудовых отрядов. Торжественное собрание прошло с участием руководства Татарстанского регионального отделения СТО, представителей центров СТО из Заинска и Набережных Челнов.

Сегодня на базе Елабужского института КФУ действует шесть объединений по трем направлениям: отряды проводников, педагогический и сервисный отряды. Члены студенческих трудовых отрядов имеют возможность работать как на территории республики, так и за ее пределами – в Крыму, Краснодарском крае, а проводники объезжают за смену около 20 городов России.

Всего на сегодня записали 70 студентов. Занятия в рамках курса для них будут проходить два раза в неделю.

«Мы учим не только профессиональным навыкам, но и умению общаться с руководством, налаживать контакты с пассажирами поездов, отдыхающими в лагерях детьми, персоналом и проживающими в гостиницах», – рассказала комиссар Елабужского штаба Лайсан Ибениева.

Курсы завершатся в конце мая, прошедшие обучение получат сертификаты.

В этот же день в рамках открытия школ СТО студенты Елабужского института КФУ организовали агитационный концерт, призывая присоединиться к СТО молодежь института и других учебных заведений Елабуги.