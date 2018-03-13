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Почти 50 тысяч молодых жителей Татарстана впервые проголосуют на выборах-2018

13 марта 2018, 15:10

В день голосования молодые избиратели получат сувенир – обложку на паспорт с логотипом выборной кампании «Твои первые выборы» и значок.
В Татарстане откроется 49 участковых комиссий в больницах, санаториях и СИЗО
В Татарстане к выборам Президента РФ напечатано 3 млн бюллетеней
На наглядную информацию к выборам в Татарстане потрачено 19,5 млн рублей
Итоги выборов Президента РФ в Татарстане будут подводить под прицелом видеокамер
Выборы Президента РФ пройдут в Татарстане с участием международных наблюдателей

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 49 тысяч молодых жителей Татарстана первый раз в жизни проголосуют в этом году на выборах Президента РФ. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Это особая категория граждан. Они впервые придут на избирательные участки, поскольку уже обладают избирательным правом. Для молодых людей мы изготовили специальные приглашения-открытки для участия в голосовании 18 марта 2018 года», — отметил он.

В день голосования молодые избиратели получат сувенир – обложку на паспорт с логотипом выборной кампании «Твои первые выборы» и значок.

Всего к предстоящим выборам Президента РФ в Татарстане напечатано около 3 млн избирательных бюллетеней на русском и татарском языках. Впервые в этом году территориальные избирательные комиссии будут оснащены видеокамерами. Жители республики смогут в режиме онлайн наблюдать процедуру подсчета голосов.
 


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