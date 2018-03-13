Президент Татарстана об энергоэффективности в республике: Мы где-то не дорабатываем

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что работа по энерго- и ресурсосбережению в республике проводится не на должном уровне. Об этом он сказал сегодня на заседании Правительства РТ.

Есть симптомы того, что республика уступила позиции в работе по энергоэффективности, считает Рустам Минниханов. «По итогам прошлого года энергоемкость ВРП республики сократилась только на 0,5 процента. Значит, мы где-то или в учетной политике, или где-то еще не дорабатываем», — сказал он.

Президент Татарстана посоветовал чиновникам не искать оправданий, если у них не удается решить проблемы энергоэффективности. Одним из выходов в этой ситуации Рустам Минниханов видит заключение энергосервисных контрактов.

«Давайте посмотрим, как эта работа в других регионах поставлена. Я думаю, что этот механизм надо использовать», — подчеркнул он.

Татарстану необходимо использовать свой энергетический потенциал, считает лидер республики. Сегодня есть большое количество проектов ГК «ТАИФ» за счет внутреннего топливного ресурса. По мнению Президента РТ, серьезный потенциал есть у Заинской ГРЭС.

«Мы должны приступить к модернизации этой ГРЭС, — считает Минниханов. — По большому счету, республика, которая имеет избыточные энергетические мощности, сегодня покупает электроэнергию со стороны из-за того, что мы не конкурентны. Надо принимать решение».

Особое внимание Президент Татарстана обратил на использование возобновляемых источников энергии. Рустам Минниханов поручил Минпромторгу РТ, «Татэнерго» и «Сетевой компании» детально рассмотреть этот вопрос.

«Кто будет у нас заниматься этой темой? Да, у нас пока есть мазут, газ, но мир очень активно идет по возобновляемым источникам энергии. Эту работу ведут энергетические компании, не какие-то сторонние. Чтобы остаться на рынке, не оказаться за бортом, все крупные энергетические компании занимаются возобновляемой энергией», — заявил Минниханов.