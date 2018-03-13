(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Под Петербургом девятилетний мальчик погиб, упав с перил в лестничный проем, сообщает газета «Комсомольская правда».

Инцидент произошел рано утром в городе Тосно. Третьеклассник отправился в школу. Перед выходом из дома мальчик решил прокатиться по перилам, но потерял равновесие и упал в лестничный проем.

Ребенка с тяжелейшими травмами и в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Тосненскую клиническую межрайонную больницу. Врачи боролись за жизнь мальчика, но он умер в реанимации.

Следственный комитет по Ленинградской области проводит тщательную проверку по факту гибели школьника.

