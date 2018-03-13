Надежду Савченко могут обвинить в подготовке госпереворота

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Надежде Савченко грозит возможное обвинение в подготовке военного переворота на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в силовых ведомствах страны.

Савченко еще несколько месяцев назад обсуждала с высокопоставленными украинскими военными смену власти в стране, сообщил источник.

«В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их», — рассказал журналистам собеседник в украинских силовых службах.

Он связал с этими планами действия главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. В начале марта его задержали на территории Донбасса с большой партией огнестрельного оружия.

Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко пригласил Савченко на допрос по делу Рубана, однако скандальная народная избранница заранее покинула территорию страны.