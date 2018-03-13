Первые 20 тонн дагестанской баранины поступили в Татарстан

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Дагестанские компании поставили в Татарстан первые 20 тонн баранины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Ахметова.

Первая партия риса из Дагестана должна поступить на днях. Если у потребителей Татарстана дагестанская продукция будет пользоваться спросом, то регионы будут думать об увеличении поставок.

Ранее сообщалось, что компании из Дагестана намерены поставлять рис в Республику Татарстан. Возможно, что Дагестан будет поставлять в республику рис в обмен на сухое молоко. Для северокавказской республики необходимо как минимум 3 тыс. тонн сухого молока, отметил министр сельского хозяйства Дагестана Керимхан Абасов. По его словам, между регионами уж есть определенные договоренности по объемам поставок. Так, поставки риса могут составить от 5 до 8 тыс. тонн в год, а баранины — до 2 тыс. тонн.