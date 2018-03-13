(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Лениногорске пьяный мужчина влез в супермаркет через разбитое окно, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел сегодня около пяти часов утра. На пульт централизованного наблюдения ОВО поступила информация о срабатывании сигнализации в магазине по улице Ленинградской. Прибывшие к супермаркету сотрудники Росгвардии обнаружили, что разбито одно из окон маркета.

Стражи порядка начали осмотр прилегающей к магазину территории и ближайших дворов. У соседнего дома был обнаружен 35-летний пьяный мужчина. На его одежде виднелись следы побелки и куски разбитого стекла. Подозреваемого задержали.

Уже в отделении полиции мужчина признался, что хотел ограбить магазин, но его спугнула сработавшая сигнализация.

