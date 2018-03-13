В Москве планируют автоматически продлевать водительские права

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Московские власти работают над возможностью автоматического продления водительских прав для столичных автолюбителей. Об этом сообщает Russia Today.

Но даже если идею утвердят, то новшество коснется далеко не всех московских водителей. Критерием для автоматического продления прав станет количество нарушений ПДД в предыдущем году.

«Здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», — рассказал глава аналитического подразделения Департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

Он добавил, что в Москве уже создана необходимая инфраструктура для оповещения водителей о скором истечении срока их прав.