Примаков обсудил с волонтерами татарстанского избирательного штаба Путина внешнюю политику России

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Член Общественной палаты РФ Евгений Примаков обсудил в Казани с волонтерами регионального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина вопросы внешней и внутренней политики.

Кроме того, что у нас есть разногласия с нашими, так сказать, оппонентами в политической борьбе, есть и много общего. «У нас есть неправильное представление, что мы слишком много времени уделяем внешней политике в ущерб внутренней. Это не так. Внутренняя политика — это приоритет, внешняя — обеспечивает внутреннее развитие», — отметил он.

Почему мы не можем вообще отказаться от активной внешней политики, почему мы не можем отказаться от следования нашим национальным интересам во внешней политике, почему они у нас есть, почему мы не можем занять позицию капитулянта и сдаться? Мы великая страна, мы не можем себе этого позволить, заявил Евгений Примаков.

«Мы, естественно, спорим в оценках, состоялась ли изоляция, стали ли мы страной изгоев. Оппоненты говорят, что да, а мы со всеми основаниями утверждаем, что нет», — сообщил Примаков.

Есть огромный азиатско-тихоокеанский рынок, поэтому мы со многими странами Европы поддерживаем отношения. Более того, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в прошлом году самая большая делегация была из США. Кроме того, европейский бизнес страдает, потому что они вводят санкции против России, отметил член Общественной палаты РФ.

«Понятно, что даже в послании Владимира Путина Федеральному Собранию две трети, самая первая и важная часть, была о внутреннем развитии и последняя треть была про новости вооружения», — сказал он.

«Главная мысль, которую Владимир Путин доносил — это „вы не слушали нас раньше, слушайте нас теперь“. Это новое условие для диалога, который нам необходим, к которому мы всегда открыты. И наша внешняя политика всегда строилась по этому принципу», — считает Примаков.

Также кандидатами на пост Президента России являются Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») и Борис Титов (Партия роста).

Ранее представители почти всех региональных избирательных штабов приняли участие в третьей планерке штабов в Высшей школе журналистики КФУ. На мероприятии, в том числе, присутствовали руководитель штаба Бориса Титова Александра Юманова и руководитель регионального избирательного штаба Павла Грудинина — Артем Прокофьев.

Тем временем в центре Казани активисты штаба кандидата в Президенты России Ксении Собчак распространяют агитматериалы.

Также недавно кандидат на пост Президента РФ Владимир Жириновский во время теледебатов обратился к избирателям на татарском языке.