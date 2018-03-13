В России впервые за три года выросла розничная торговля

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Оборот в розничной торговле по итогам прошлого года составил почти 30 трлн рублей, что на 1,2 процента больше показателя 2016 года. В течение двух предыдущих лет в стране наблюдалось снижение розничного оборота, пишут «Известия».

Так, в 2016 году оборот упал на 5 процентов, в 2015-м — на 10 процентов. Увеличение оборота розницы в 2017 году связано с ростом выдачи потребительских кредитов, отмечают аналитики. В 2018 году оборот розничной торговли должен продемонстрировать аналогичный рост.

В январе оборот торговых организаций составил 2,3 трлн рублей, что почти на три процента выше, чем годом ранее. Оборот розницы за текущий год может вырасти еще на 1,2 процента, сообщил заместитель начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

Эксперты отмечают, что если розничная торговля продолжит расти, то многие компании будут открывать дополнительные магазины по всей России, что может привести к снижению цен.