В Татарстане задержали двух наркокурьеров

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Татарстане задержали двух «закладчиков» наркотиков, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудниками отдела наркоконтроля и ГИБДД МВД России на трассе Йошкар-Ола – Казань был остановлен автомобиль «Жигули» под управлением 27-летней безработной жительницы Марий Эл. В ходе осмотра под бардачком автомобиля был обнаружен сверток с восьмью граммами наркотика PVP. Кроме того, у 24-летнего пассажира легковушки сотрудники полиции изъяли 14 граммов «синтетики».

Полицейские установили, что задержанные занимались «закладками» наркотиков на территории Татарстана. В результате грамотно спланированных розыскных действий были найдены восемь тайников, из которых изъято почти пять граммов наркотических средств.

Всего у задержанных было найдено 27,55 грамма синтетического наркотика. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

