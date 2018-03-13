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Культура

Вокалистка из Мамадыша развернула к себе сразу трех судей на шоу «Голос.Дети»

13 марта 2018, 14:50

К юной певице из Татарстана на шоу «Голос.Дети» повернулись все три члена жюри.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). 11-летняя Эмилия Хайриева из Мамадыша произвела фурор на сцене шоу «Голос.Дети-5», развернув к себе сразу три кресла с судьями, сообщается на сайте шоу.

Певица исполнила песню «Челита», с первых нот задав веселое настроение в зале. В советское время композицию про взбалмошную мексиканскую девушку исполняла Клавдия Шульженко, на мировой сцене произведение прославил Пласидо Доминго.

Звонкий и выразительный голос Эмилии сразу передал настроение песни и образ ее героини, однако судьи не спешили разворачивать свои кресла.

Первой не выдержала и повернулась Пелагея, за ней последовал Валерий Меладзе, и в конце на красную кнопку нажал Баста.

Эмилия рассказала, что живет в «красивом маленьком городке» Мамадыше и занимается в вокальном кружке. К себе в наставники она выбрала Валерия Меладзе, очень огорчив своим выбором Пелагею.


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