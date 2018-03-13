Хоккеист «Ак Барса» Охтамаа: Все равно, с кем играть в следующем раунде плей-офф

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник казанского «Ак Барса» Атте Охтамаа в преддверии полуфинальной серии восточной конференции КХЛ заявил, что ему все равно, с кем играть на этой стадии плей-офф.

Игрок отметил, что после долгих перелетов в Хабаровск чувствует себя неплохо. «У нас была пара выходных после матча с „Амуром“, и они помогли нам восстановиться. Мне все равно, с кем играть. Знаю, что мы начинаем дома, а повлиять на выбор соперника не можем. Поэтому лучше думать не об этом, а своей игре. Важно играть стабильно», — подчеркнул хоккеист.

В четвертьфинальной серии Восточной конференции казанский «Ак Барс» обыграл «Амур» со счетом 4:1. В следующем раунде подопечные Билялетдинова сыграют либо с омским «Авангардом», либо с «Металлургом» из Магнитогорска.