Главный тренер «Ак Барса» оценил предстоящих соперников по полуфиналу Востока

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке команды к полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ. По словам наставника «барсов», оба возможных соперника показывают хорошую игру.

Билялетдинов 13 марта празднует день рождения, ему исполнилось 63 года. Возможно, именно поэтому открытая тренировка «Ак Барса» длилась менее 20 минут. «Давайте не будем конкретизировать, сколько длилась тренировка по времени. Главное для нас – подготовиться к следующему сопернику. Мы готовимся. Не думали о том, на кого выйдем, для нас это не очень важно. И "Авангард", и "Магнитка" показывают хороший хоккей, поэтому мы серьезно готовимся. Перелеты в Хабаровск? Сегодня пятый день после перелета, и он обычно бывает самым сложным. Мы сделаем все, чтобы ребята восстановились и подготовились», – подчеркнул Билялетдинов.

Главный тренер также рассказал о потерях команды – участие сразу нескольких игроков в полуфинальной серии пока под вопросом.

«Глухов пока травмирован, Яруллин лечится. Мусин не совсем готов, его функциональное состояние пока не из лучших. Галиев? У него всегда была неплохая статистика. Каждый выстреливает по-своему. Ты можешь забить, а потом большая пауза будет. Или наоборот. Галиев забивает, молодец. Мы этому рады, он помогает нам выигрывать. Малыхин здорово сыграл после травмы, молодец», – добавил специалист.

В четвертьфинальной серии Восточной конференции казанский «Ак Барс» обыграл «Амур» со счетом 4:1. В следующем раунде подопечные Билялетдинова сыграют либо с омским «Авангардом», либо с «Металлургом» из Магнитогорска.