Спектакль Качаловского театра «Золотой слон» отметил первый юбилей

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Спектакль казанского Русского драматического театра имени В. Качалова «Золотой слон» отметил первый юбилей: постановка 2012 года по пьесе Александра Копкова режиссера Александра Славутского была сыграна в 50-й раз. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Спектакль – признанная народная комедия о том, как колхозник Гурьян Мочалкин нашел золотого слона и решил во что бы то ни стало улететь на дирижабле в Америку, чтобы стать буржуем Купером. Смешной и грустный, правдивый и фантастический, это спектакль о стране, в которой мы жили, живем и еще долго будем жить, о людях, которые были, есть и будут. Не привязывая спектакль к конкретным времени и месту, режиссер рассказывает зрителю о людях: смешных и трогательных, корыстных и великодушных, мечтающих о неведомом счастье в далеких краях и всегда возвращающихся на родную землю.

Спектакль «Золотой слон» принимал участие в Фестивале русского искусства в Марселе (Франция), с успехом прошел на гастролях в Ярославле, Ульяновске, Сочи, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Кирове. В постановке заняты ведущие артисты театра: народная артистка России и Татарстана, Светлана Романова, заслуженный артист России, народный артист Татарстана, Михаил Галицкий, заслуженные артисты Татарстана Марат Голубев, Елена Ряшина, Эльза Фардеева, Надежда Ешкилева, Антонина Иванова.