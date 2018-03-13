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Зинэтула Билялетдинов прокомментировал 600-й гол Овечкина в НХЛ

13 марта 2018, 12:36 , Фото: Ильнар Тухбатов

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал 600-й гол Овечкина в НХЛ Александр Овечкин начинал свою хоккейную карьеру в московском «Динамо», которое тренировал Билялетдинов.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о достижении хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 600-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Свою хоккейную карьеру молодой Овечкин начинал в московском «Динамо», тренером которого был Билялетдинов.

«Он – хороший спортсмен, любит хоккей. Когда он забивает, у него всегда огромное количество эмоций, он делает все искренне. Хочется, чтобы он продолжал в том же духе, у него все для этого есть. Саша идет к своим целям, и мы знаем, что это игрок высокого уровня. Похож ли он на Гретцки или Лемье? Я не люблю сравнивать. Это игрок другого времени. Они все очень хорошие спортсмены, хоккеисты высокого уровня. Овечкин поднял себя очень высоко. Это человек, который забивает, у него потрясающая нацеленность на ворота. Даже сегодня смотрел гол – возле него играли два – три человека, но он все равно нашел момент и забил», – подчеркнул наставник «Ак Барса».


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