Зинэтула Билялетдинов прокомментировал 600-й гол Овечкина в НХЛ

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о достижении хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 600-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Свою хоккейную карьеру молодой Овечкин начинал в московском «Динамо», тренером которого был Билялетдинов.

«Он – хороший спортсмен, любит хоккей. Когда он забивает, у него всегда огромное количество эмоций, он делает все искренне. Хочется, чтобы он продолжал в том же духе, у него все для этого есть. Саша идет к своим целям, и мы знаем, что это игрок высокого уровня. Похож ли он на Гретцки или Лемье? Я не люблю сравнивать. Это игрок другого времени. Они все очень хорошие спортсмены, хоккеисты высокого уровня. Овечкин поднял себя очень высоко. Это человек, который забивает, у него потрясающая нацеленность на ворота. Даже сегодня смотрел гол – возле него играли два – три человека, но он все равно нашел момент и забил», – подчеркнул наставник «Ак Барса».