Премьера фильма «Байгал» на татарском языке с Вдовиченковым назначена на 11 апреля

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Татарстанский режиссер и председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров объявил точную дату премьерного закрытого показа своего нового художественного фильма «Байгал», над которым он работал последние полтора года. 11 апреля в новом кинозале казанского ТЦ «Парк Хаус», рассчитанном на 270 мест, фильм будет впервые представлен публике и критикам.

Работы над картиной были завершены к мартовским праздникам, меньше недели назад, рассказал режиссер. Последние месяцы черновой вариант полнометражной картины, в которой снялся известный российский актер Владимир Вдовиченков, находится на стадии постпродакшн: он проходил цвето- и звукокоррекцию, а также перезапись в Москве.

Полнометражная мелодрама с элементами детектива «Байгал» начала сниматься в 2016 году. Вдовиченков уже окрестил ленту старого товарища по мастерской ВГИКа «трагедией маленького человека», каких в российском кинематографе чрезвычайно мало.

Стоимость ленты татарстанского производства без учета «московской коррекции» составила около 4,5 млн рублей – деньги символические для полного метра. Ранее Ягафаров говорил, что коррекция ориентировочно обойдется в 10 млн рублей. Планы у режиссера на этот раз грандиозные: если уж не вывести региональную ленту в национальный прокат, то как минимум продать ее в национальные республики: Якутию, Башкортостан и Бурятию.

Помимо Вдовиченкова звезд режиссер больше приглашать не стал, большинство занятых на съемочной площадке «Байгала» – отнюдь не профессиональные киноактеры, татарстанские деятели искусств и артисты республиканских театров. Роль главной героини исполнила бывший главный продюсер телеканала «Татарстан – Новый век», ныне руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Она же возглавила продюсерскую группу проекта. Главного героя играет татарстанский преподаватель актерского мастерства Ренат Галимов.

Сценарий фильма был создан на основе пьесы Мансура Гилязова. В центре сюжета – судьба главного героя Галимжана, который долгие годы проживает в одиночестве в небольшом обветшалом домике на окраине татарской деревни. Много лет назад у Галимжана было все: любимое дело, любимая женщина и мечты. Сейчас же персонаж влачит довольно жалкое существование: старому рыбаку еле-еле хватает улова на то, чтобы прокормить себя, но судьба ставит перед ним неожиданную и, казалось бы, невыполнимую задачу. Сын главного героя попал в беду, ему необходима крупная сумма денег, которую просто не в состоянии найти Галимжан. После нескольких неудачных попыток выкарабкаться он просто впадает в отчаянье, осознавая свою неспособность что-либо изменить.

В этот самый момент в реалистическую историю вмешивается фантастическая линия, эхо которой можно проследить с самого начала фильма: легенда о волшебной рыбе Байгал, обитающей в Волге. Фактически Байгал – это белуга. По преданиям, она приносила счастье тому, кто ее поймает.

В фильме Ягафарова, по его собственному признанию, Байгал – это рука Бога. Это существо, которое появляется в самые исключительные моменты, когда человеку плохо и ему нужно помочь. В картине звучит мысль о неизбежности хода вещей, принятии судьбы, вере. По замыслу режиссера, фантастическая рыба удивит зрителя своим внешним видом. Во многом из-за нее фильм и был отдан на коррекцию и рисовку графики московским мастерам.

70 процентов всей базовой озвучки в картине – на татарском языке. На русском языке новый фильм Ильдара Ягафарова озвучивал главный режиссер Татарского академического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев.

Интересно, что даже герои, в исходном варианте фильма говорящие по-русски, делают это с татарским акцентом. Сложно разобраться, придает ли это картине особую атмосферность или же ставит на ней клеймо малобюджетной региональной ленты для внутреннего проката. Перед тем как запустить ленту в прокат, Ягафаров планирует «прокатить» картину по российским и зарубежным кинотеатрам.