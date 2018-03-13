Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 60 банков

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В этом году 60 российских банков могут лишиться лицензий, следует из исследования, проведенного агентством «Эксперт РА».

Из 60 кредитных организаций пять входят в топ-50, говорится в исследовании. Под ударом могут оказаться банки, которые не смогли перейти к менее рискованной кредитной политике, считают специалисты. Так, за пять лет доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25 процентов. Следовательно, в этом году тенденция может сохраниться.

Аналитики пришли к выводу, что сформировавшаяся ситуация в банковском секторе может привести к уменьшению числа средних по размеру банков, после чего последует передел рынка между его крупными игроками.