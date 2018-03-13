Двоих доставщиков еды на заказ ограбили в Казани накануне 8 Марта

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Двоих курьеров ограбили в Казани накануне празднования Всемирного женского дня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Первый инцидент произошел около девяти вечера. Курьер привез заказанную пиццу в один из домов Приволжского района, где его встретил 25-летний мужчина. Он отобрал у доставщика еду и не заплатил за нее. Сумма ущерба составила две с половиной тысячи рублей.

Этим же вечером, спустя буквально пару часов, в том же районе Казани было совершено второе ограбление курьера. 30-летний мужчина заказал еду с доставкой в одном из ресторанов города. Когда курьер привез заказ, злоумышленник отказался платить деньги и забрал еду силой. В этом случае убыток ресторана составил более трех тысяч рублей.

Обоих подозреваемых задержали девятого марта. Им предъявлены обвинения по статье «Грабеж». Оба находятся под подпиской о невыезде.

В пресс-службе УМВД России по Казани отметили, что мужчины между собой не знакомы.

