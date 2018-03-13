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Госкомитет РТ по туризму стал партнером Севастополя, Ульяновска и Алтайского края

13 марта 2018, 20:00

Стороны будут взаимодействовать в области гостеприимства и туризма.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Государственный комитет Республики Татарстан по туризму на международной выставке «Интурмаркет-2018» заручился партнерством в сфере гостеприимства и туризма Алтайского края, Ульяновской области и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, начальник Управления по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края Юрий Захаров и председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов подписали соглашение о сотрудничестве. Участником торжественной церемонии стал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписано с Главным управлением культуры города Севастополя, о взаимодействии по подготовке и проведению ЧМ-2018 – с Агентством по туризму Ульяновской области.


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