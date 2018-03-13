В Казани покажут спектакль колумбийского режиссера «Чернобыльский идиот»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На V Международном театрально-образовательном форуме «Науруз» в Казани будет показан спектакль колумбийского режиссера Алехандро Гонсалеса Пуче «Чернобыльский идиот». Показы пройдут 30 и 31 мая.

Как рассказал главный режиссер театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев, с Алехандро Гонсалесом Пуче у татарского театра давнее сотрудничество. В Казани он уже ставил спектакль по драме Педро Гальдерона «Жизнь есть сон». «Новая работа колумбийского режиссера, выпускника ГИТИСа, – это компиляция двух произведений: “Идиота” Достоевского и ”Чернобыльской молитвы” Светланы Алексиевич. Такое сочетание двух текстов нам показалось очень интересным, тем более что основной темой предстоящего форума станет “Театр. Пространство. Текст”», – отметил он.

Спектакль будет идти в театре Камала на испанском языке с синхронным переводом на русский. «Билеты с сегодняшнего дня уже поступили в продажу. Стоимость – от 250 до 650 рублей. Мы решили, что спектакль должен идти два дня, чтобы все любители современного театрального искусства смогли посмотреть его», – рассказал директор театра Ильфир Якупов.