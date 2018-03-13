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Выборы Президента РФ пройдут в Татарстане с участием международных наблюдателей

13 марта 2018, 12:36

Наблюдать за выборами в республике будут представители Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и ШОС.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Выборы Президента РФ пройдут в Татарстане с участием международных наблюдателей. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ  сообщил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Во время выборов будет расширен общественный контроль. Общественная палата РТ имеет право назначать своих наблюдателей на избирательные участки. Мы ожидаем, что количество наблюдателей будет значительным. Уже сегодня в республике работают международные наблюдатели, которые представляют миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека. Также мы ожидаем приезд представителей Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других», - сообщил он.

Гости будут наблюдать за процессом организации и проведения голосования на территории республики. В частности, ожидаются представители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.
 


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